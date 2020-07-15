كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر طوكيو تعلن حالة التأهب الحمراء لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت سلطات العاصمة اليابانية، طوكيو، حالة تأهبها لفيروس كورونا إلى أعلى مستوى "أحمر"، اليوم الأربعاء، بعد أن انزعجت من الارتفاع الأخير في الحالات الجديدة اليومية لتسجيل أعلى المستويات، مع وصف المحافظ يوريكو كويكي الوضع في العاصمة بأنه "شديد إلى حد ما".

وقال "كويكي"، في مؤتمر صحفي، وحث السكان على الامتناع عن السفر غير الضروري: "نحن في وضع يجب أن نصدر فيه تحذيرات للمواطنين والشركات"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "كويكي"، أن معدل الإصابة في طوكيو في المرحلة "الحمراء"، وهو أعلى مستوى من أربعة مستويات في نظام العاصمة، وذلك نقلًا عن تحليل خبراء الصحة الذين حذروا في وقت سابق اليوم من أن العدوى كانت ترتفع قليلا و "تتجاوز القمم".

وأوضح "كويكي": "ما أفهمه أننا في وضع خطير إلى حد ما الآن".

وحذر سويشيرو مياشيتا، عمدة مدينة موتسو في محافظة آوموري، من أن الوباء في اليابان سيتحول إلى كارثة "من صنع الإنسان" إذا استمر برنامج السفر.

لكن وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، قال، إن الحكومة ستمضي بحذر في الحملة التي تتضمن خصومات على التسوق والطعام.

وأبلغ "نيشيمورا"، الذي يقود سياسة الحكومة لمكافحة الفيروسات، البرلمان: "من الواضح أننا سنأخذ بعين الاعتبار أفكار العديد من أفرادنا، بينما نراقب الوضع في المستقبل".

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كما تعرض البرنامج، من بين أهم مبادرات الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي والمقرر أن يبدأ هذا الشهر، لانتقادات بسبب التكاليف لأنه يتعاقد من الباطن مع مكتب خاص على مقاول خاص.

وحث "كويكي"، الحكومة، على إعادة النظر في توقيت الحملة في المؤتمر الصحفي.

قد يزيد عودة ظهور الفيروس في طوكيو من الضغط المتزايد على صانعي السياسات لدعم الاقتصاد رقم 3 في العالم، والذي يقول محللون، إنه من المقرر أن ينكمش بأسرع وتيرة له منذ عقود في هذه السنة المالية بسبب الوباء.

كما تعهدت بتكثيف اختبار الفيروس باستخدام المعدات في الجامعات.

لاحظ خبراء الصحة أن العدوى بين الشباب والحالات عديمة الأعراض في طوكيو تتزايد.

خوفًا من موجة ثانية من الإصابات المنتشرة من العاصمة، طلبت البلديات المحلية، والمشرعون المعارضون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من الحكومة المركزية تعليق حملة مساعدة كبيرة "اذهب إلى" التي تهدف إلى تعزيز السياحة الداخلية.

ويقول قادة بعض البلدات الريفية أنه بسبب الحملة، فإن السفر من وإلى المناطق عالية الخطورة مثل طوكيو قد يؤدي إلى عمليات انتقال مجتمعية واسعة النطاق.

كانت هناك تقارير في وسائل الإعلام المحلية عن مطالبة سكان طوكيو بالابتعاد عن الآباء والأقارب الذين يعيشون في المدن الريفية التي أبلغت عن عدد أقل من حالات الإصابة بفيروس كورونا.