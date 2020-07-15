دراسة: ثلث المقاولات الصغيرة استغنت عن عدد من عمالها في ماي بسبب كورونا

أظهرت دراسة نشرت نتائجها، اليوم الأربعاء، أن ثلث المقاولات الصغيرة عبر العالم اضطرت للاستغناء عن عدد من عمالها في ماي الماضي من أجل مواصلة العمل إبان جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الدراسة، التي أجرتها شركة (فيسبوك) بمشاركة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي، والتي استطلعت آراء أكثر من 30 ألفا من قيادات الأعمال الصغيرة من أكثر من 50 دولة، أن 26 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الدراسة أكدت أنها أوقفت نشاطها في الفترة بين شهري يناير وماي الماضيين.

ومن بين الشركات التي كانت لا تزال تعمل عند إجراء الدراسة في الفترة من 28 إلى 31 ماي الماضي، أوضح ثلثاها تقريبا أنها شهدت انخفاض مبيعاتها في فترة الثلاثين يوما السابقة بالمقارنة بالفترة المقابلة من السنة الماضية، فيما سجلت ثلث الشركات الصغيرة التي شاركت في الدراسة، وكانت لا تزال تعمل خلال إجرائها، أنها قلصت عدد العاملين لديها.

وأضافت الدراسة أن القطاعات التي يتركز نشاطها على المستهلكين كانت أشد تضررا من غيرها، موضحة أن حوالي 54 في المائة من شركات السياحة و47 في المائة من الشركات الصغرى العاملة في قطاع الضيافة وتنظيم المناسبات كانت مغلقة خلال الفترة التي أجريت فيها الدراسة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع مؤخرا أن يتراجع الناتج العالمي بنسبة 4,9 في المئة خلال سنة 2020.