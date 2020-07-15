إيران: حريق في ميناء بوشهر واحتراق 7 سفن على الأقل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع حريق في ميناء بوشهر جنوبي إيران اليوم، الأربعاء، أدى إلى احتراق 7 سفن على الأقل، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين إيرانيين.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا)، أن النيران اشتعلت في ثلاث سفن على الأقل في ميناء بوشهر، بينما أكدت وكالة "تسنيم" للأنباء أن الحريق أتى على ما لا يقل عن سبع سفن

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول رسمي إيراني قوله إن "الحريق اندلع في معمل صناعة القوارب في بوشهر وأسفر عن احتراق 7 قوارب".

ومنذ أواخر حزيران/ يونيو الماضي، وقعت عدة انفجارات وحرائق حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية في إيران