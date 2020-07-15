42 أسيرة يعشن ظروفا صعبة في سجون الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن "42 أسيرة يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلية، ويعانين من ظروف نفسية واعتقالية صعبة ومضاعفة في ظل مخاوف انتشار وتسلل فيروس كورونا إلى المعتقلات".

وأوضحت الهيئة، أن "الأسيرات يتوزعن بين سجن الدامون وتقبع فيه حاليا 34 أسيرة، ومعبار سجن هشارون وفيه 3 أسيرات وهن كل من الأسيرة إيلياء أبو حجلة، وربى العاصي، وهدى ياسين، فيما تقبع 3 أسيرات في مركز تحقيق المسكوبية وهن كل من حنين نصار وإيمان فطافطة وابتسام شرف، فيما يواصل الاحتلال عزل كل من الأسيرتين جيهان حشيمة وفدوى حمادة في عزل الجلمة".

وأكدت أن "الأسيرات الأمهات يعشن حالة نفسية صعبة نتيجة القلق الشديد والتوتر والتفكير المستمر بأحوال أبنائهن وكيفية سير حياتهم دونهن، خاصة وأن بعضهم لا يزال صغير السن".

وختمت الهيئة بالقول إن "إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية اتخذت قرارات جديدة بشأن قضية الزيارات للأسيرات وتقليص عدد الزائرين لزائر واحد، وأن تكون مرة واحدة بالشهر للأسيرات المقدسيات، فيما ستكون زيارات الأسيرات من الضفة الغربية مرة كل شهرين، وستكون زيارات الموقوفات مرة في الأسبوع".