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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إثيوبيا تعلن بدء ملء سد النهضة والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 يوليه 2020
أعلن التليفزيون الإثيوبي في نبأ عاجل منذ قليل، على لسان وزير الري الإثيوبين بدء عملية ملء سد النهضة الإثيوبي.
وقال وزير الري الإثيوبي، إنه تم البدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة.
وأثارت صور أقمار صناعية نشرتها وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، جدلا واسعا حول حقيقة بدء ملء خزان سد النهضة في إثيوبيا، دون الإعلان عن ذلك رسميًا.
وعلقت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، على هذه الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية لخزان سد النهضة الإثيوبي، بأنها تظهر أنه قد بدأ بالامتلاء، مشيرة إلى أن تلك الصور جاءت في وقت انتهت فيه المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان دون التوصل إلى اتفاق.
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