شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 3 وفيات و703 إصابات جديدة بـكورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يوليه 2020 أعلنت الكويت اليوم الأربعاء عن تسجيل 3 حالات وفاة و703 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

Advertisements ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الصحة أن مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم بلغ 399 حالة فيما ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 56877 حالة. وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 736 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 46897 حالة.

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