شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. شفاء 5488 حالة جديدة من كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يوليه 2020 أعلنت وزارة الصحة في السعودية، اليوم تسجيل 2671 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 240474 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 5488 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 183048 حالة. Advertisements وأكدت "الصحة" تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2325 حالة وفاة. وسجلت المملكة 5488 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا .

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