اليمن.. البحسني يرأس اجتماعاً بوكلاء المحافظة لمناقشة سير ملفات الخدمات والتسريع بالمشاريع المتعثرة

الأربعاء 15 يوليه 2020

رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية باليمن اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، اجتماعاً بوكلاء المحافظة، تدارس معهم أوضاع الخدمات، وسير تنفيذهم للتكليفات الصادرة عن قيادة المحافظة.



واستمع المحافظ من الوكلاء الى تقارير عن ملفات لجنة حصر الأضرار للمديريات الغربية ومتابعة تحصيل الإيرادات والكهرباء ومستجدات الوضع الصحي وملف الجرحى والشهداء.

وأشارت الإيضاحات الى استكمال التقرير الختامي للأضرار بالمديريات الغربية متضمنة الدراسات في مختلف القطاعات، وجهود فتح الطرقات والسعي لمعالجة الوضع الزراعي والتدخل لمعالجة وضع المياه، والتواصل مع الجهات الداعمة للمساهمة في جهود إعادة الإعمار، كما أوضحت جهود متابعة تحصيل الإيرادات وتوفير الوقود واحتياجات الكهرباء، وتوفير الاحتياجات الطبية اللازمة لمراكز العزل والمستشفيات، وتقديم عرض عام لحالات شهداء وجرحى الحرب بالمحافظة.

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وأكد المحافظ على أهمية مضاعفة الجهود لإنجاز هذه الملفات، والاهتمام بالقطاعات الخدمية بشكل عام، وتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

وشدّد المحافظ على التسريع بتنفيذ المشاريع الحيوية مثل جولة الكتاب وإعادة تأهيل خور المكلا وكورنيش المحضار والمشاريع المتعثرة، والرفع بها بشكل عاجل لمعالجة أسباب التأخير، وتذليل الصعاب لتدشين العمل بها بشكل عاجل.

حضر الاجتماع، وكيل المحافظة للشؤون الفنية رئيس لجنة حصر الأضرار بالمديريات الغربية المهندس أمين سعيد بارزيق، ووكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية د.أحمد باصريح، ووكيل المحافظة رئيس دائرة الشهداء حسن الجيلاني، والوكيل المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي.