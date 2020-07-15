"الصحة" الفلسطينية تعلن في حصيلة جديدة عن حالتي وفاة و419 إصابة بـ"كورونا"

الأربعاء 15 يوليه 2020

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في حصيلة جديدة عن 419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في بيان إن عدد الإصابات بالفيروس في مختلف المحافظات الفلسطينية ارتفع إلى 6619 إصابة في حين تعافى 170 حالة من المرض.

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وأضافت إن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 17 حالة بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأجرت الوزارة 3349 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها.