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شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 3 وفيات و703 إصابات جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 يوليه 2020
أعلنت الكويت اليوم عن تسجيل 3 حالات وفاة و 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.
و نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الصحة ان مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم بلغ 399 حالة فيما ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 56877 حالة .
وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 736 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 46897 حالة.
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