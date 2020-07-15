شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 2671 إصابة جديدة بـكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة في السعودية، اليوم تسجيل 2671 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 240474 حالة .



وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 5488 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 183048 حالة.

وأكدت "الصحة" تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2325 حالة وفاة.

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