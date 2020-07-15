كوفيد 19.. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يدعو المقاولات لمزيد من اليقظة

دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب كافة المقاولات إلى المزيد من الحذر واليقظة، عبر تعزيز التدابير الصحية والوقائية بأماكن العمل وعلى مستوى نقل الأجراء، وإلى التطبيق “الصارم” لقواعد النظافة والتباعد.

وجاء في مراسلة وجهها رئيس الاتحاد شكيب لعلج للمقاولات أن “الفيروس ما يزال موجودا ونشطا، فقد تم اكتشاف عدد من البؤر داخل الوحدات الصناعية والتجارية بعدة مدن في المملكة خلال الأيام الأخيرة”، داعيا إياها للاطلاع على الدلائل الصحية التي وضعها الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل مواكبتها في اعتماد هذه التدابير .

وذكر رئيس اتحاد أرباب المقاولات بأن التسجيل في حملة الكشف عن (كوفيد 19) إلزامية للمقاولات، سواء المنخرطة أو غير المنخرطة في الاتحاد، راجيا من الذين لم يسجلوا بعد مقاولتهم في هذه الحملة القيام بذلك في أقرب وقت ممكن من خلال ملء الاستمارة.

وخلص لعلج إلى أن المقاولات التي لا تلتزم بالتدابير الصحية التي تنص عليها السلطات المحلية معرضة لعقوبات قد تصل إلى حد إيقاف نشاطها.