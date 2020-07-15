عمدة الدارالبيضاء يلبي مطالب موظفي المقاطعات والجماعة.. صرف تعويضات وتسهيلات قبل العيد

بعد إعلانهم تنظيم وقفة احتجاجية، يوم غد الخميس، أمام مقر الجماعة؛ توصل موظفو الجماعة، والمقاطعات في الدارالبيضاء، يوم أمس الثلاثاء، إلى اتفاق مع إدارة الجماعة بشأن صرف تعويضات الساعات الإضافية.

ووفق بروتوكول الاتفاق، الذي توصل “اليوم 24” بنسخة منه، فقد اتفق كل من ممثلي إدارة الجماعة، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل لشغيلة الجماعة، على 4 محاور أساسية، على رأسها صرف تعويضات 8 أشهر من الساعات الإضافية، برسم عامي 2019 و2020 في متم شهر شتنبر 2020، وتم الاتفاق، أيضا على مواصلة الحوار بخصوص الملفات المستوفية الشروط.

وحسب الاتفاق المذكور، فإنه بالنسبة إلى استفادة الموظفين الموضوعين رهن الإشارة من التعويضات عن الساعات الإضافية، فقد تمت مراسلة الداخلية بتاريخ 26 يونيو في انتظار الجواب، كما تمت مراسلة قسم نفقات الموظفين من أجل تأجيل الاقتطاعات المتعلقة بقروض الاستهلاك فقط لشهر يوليوز 2020 بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وكان موظفو جماعة الدارالبيضاء، والمقاطعات، التابعة لها يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية، غدا الخميس، أمام مقر الجماعة، مع حمل الشارة الحمراء، احتجاجا على عدم التوصل بتعويضاتهم عن الساعات الإضافية، التي تصل مدتها إلى 12 شهرا، قبل عيد الأضحى، موضحين بأن أجورهم هزيلة، ولا تكفي لمواجهة تكاليف، ومصاريف الحياة، خصوصا خلال مناسبة عيد الأضحى.