رضوان أسمر يصدر أول عمل بعد “ذا فويس”

أعلن الفنان رضوان الأسمر، عن اقتراب صدور أول عمل فني له، بعد مشاركته في برنامج ذا فويس.
وكشف الأسمر عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” عن عمله الجديد، الذي يحمل عنوان “سمحيلي”.
ويعود رضوان إلى سكة الإصدارات، بعد مشاركة ناجحة في برنامج “ذا فويس”، سبقها مسار فني احترافي فيه العديد من الأغاني الخاصة به.
وكانت بداية شهرة رضوان الأسمر، بأداء جنيريك مسلسل رمضاني، أدى فيه أغنية ناكر لحسان بصوته.
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