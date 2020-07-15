استئنافية الحسيمة توزع 7 سنوات سجنا على شخصين متهمين بسرقة منازل المهاجرين تحت التهديد بالسلاح

وزعت غرفة الجنايات الابتدائية في استئنافية الحسيمة، أمس الثلاثاء، 7 سنوات سجنا نافذا على شخصين، على خلفية تورطهما في سرقات متعددة للمنازل تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وقضت المحكمة على المتهم الأول، بأربع سنوات سجنا نافذا، بتهمة السرقة الموصوفة بالليل والتعدد، والتهديد بواسطة السلاح الأبيض، حيازة السلاح البيض في ظروف من شانها تهديد سلامة الاشخاص والأموال.

فيما حكمت على المتهم الثاني بثلاث سنوات سجنا نافذا، من أجل السرقة الموصوفة.

وتعود فصول هذه القضية إلى شهر ماي الماضي، حينما تم اعتقال المتهمين من طرف مصالح الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بإمزورن، بناء على شكايات توصلت بها من مواطنين حول تعرض منازلهم للسرقة.

وكشف المشتكون، أن المتهمين كانا يقتحمان منازلهم ليلا تحت التهديد بالسلاح الأبيض، إذ يقومان بسرقة الأشياء الثمينة والفرار إلى وجهة مجهولة.