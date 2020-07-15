اخبار العالم

ألكانتارا يتسبب بحالة غضب في بايرن ميونخ

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن اللاعب الإسباني، تياغو ألكانتارا، أثار غضب فريقه بايرن ميونخ في ظل عدم توصل الطرفين لاتفاق من شأنه تمديد التعاقد.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإن ألكانتارا اشترط التوقيع على عقد لمدة 4 سنوات، بينما أصرت الإدارة البافارية في البداية، على توقيعه لمدة 3 أعوام فقط، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ورغم ذلك، استجاب النادي في النهاية لطلبات الدولي الإسباني، وعرض عليه عقدا مدته 4 سنوات.

كما تم تعديل عدد المباريات، التي سيتم بعدها تفعيل بند التمديد التلقائي للعقد، وتخفيضها عما كان متفقًا عليه في وقت سابق.

لكن أصيب مسؤولو بايرن بدهشة كبيرة، عندما رفض تياغو التوقيع، وطلب مهلة للتفكير في الأمر.

Advertisements

وبعد التشاور مع عائلته، بدا أنه لا يريد التجديد، بل يرغب في خوض تحدٍ آخر.

وبالتالي، قررت إدارة العملاق الألماني بيع ألكانتارا هذا الصيف، لتحصيل رسوم انتقاله، بدلًا من انتظار رحيله مجانًا العام المقبل.

ومع ذلك، لم يتلق النادي أي عرض رسمي من ، الذي أُشيع مؤخرًا أنه يرغب في ضم لاعب السابق.

وتشير تقارير إلى إمكانية تقدم الريدز، بعرض تبلغ قيمته 20 مليون يورو، إلا أن بايرن يريد ضعف هذا المبلغ على الأقل، وفقا لـ"شبورت بيلد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ألكانتارا يتسبب بحالة غضب في بايرن ميونخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا