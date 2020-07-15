ألكانتارا يتسبب بحالة غضب في بايرن ميونخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن اللاعب الإسباني، تياغو ألكانتارا، أثار غضب فريقه بايرن ميونخ في ظل عدم توصل الطرفين لاتفاق من شأنه تمديد التعاقد.

وبحسب ما نقلته صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، فإن ألكانتارا اشترط التوقيع على عقد لمدة 4 سنوات، بينما أصرت الإدارة البافارية في البداية، على توقيعه لمدة 3 أعوام فقط، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ورغم ذلك، استجاب النادي في النهاية لطلبات الدولي الإسباني، وعرض عليه عقدا مدته 4 سنوات.

كما تم تعديل عدد المباريات، التي سيتم بعدها تفعيل بند التمديد التلقائي للعقد، وتخفيضها عما كان متفقًا عليه في وقت سابق.

لكن أصيب مسؤولو بايرن بدهشة كبيرة، عندما رفض تياغو التوقيع، وطلب مهلة للتفكير في الأمر.

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وبعد التشاور مع عائلته، بدا أنه لا يريد التجديد، بل يرغب في خوض تحدٍ آخر.

وبالتالي، قررت إدارة العملاق الألماني بيع ألكانتارا هذا الصيف، لتحصيل رسوم انتقاله، بدلًا من انتظار رحيله مجانًا العام المقبل.

ومع ذلك، لم يتلق النادي أي عرض رسمي من ليفربول، الذي أُشيع مؤخرًا أنه يرغب في ضم لاعب برشلونة السابق.

وتشير تقارير إلى إمكانية تقدم الريدز، بعرض تبلغ قيمته 20 مليون يورو، إلا أن بايرن يريد ضعف هذا المبلغ على الأقل، وفقا لـ"شبورت بيلد".