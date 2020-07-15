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إنتر ميلان يرغب في ضم نجم مانشستر يونايتد

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن إنتر ميلان الإيطالي أبدى رغبته في التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنتوني مارسيال، في الميركاتو الصيفي.

ووفقا لصحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، فإن إنتر ميلان سوف يعرض مدافعه السلوفاكي ميلان سكرينيار ضمن الصفقة، لمعرفته برغبة مانشستر يونايتد في تعزيز دفاعه هذا الصيف.

ويقدم مارسيال مستويات مميزة منذ استئناف الممتاز، حيث رفع رصيده إلى 16 هدفًا.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير المرجح أن يتنازل مانشستر يونايتد عن لاعبه، حيث يعيش أفضل فترة في مسيرته المهنية، لكن إنتر سوف يحاول إقناعه بالقدوم إلى إيطاليا.

ويسعى إنتر لتأمين نفسه من إمكانية رحيل مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى .

ويرتبط مارسيال بعقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2024، وتبلغ قيمته السوقية 70 مليون يورو.

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