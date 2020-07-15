419 إصابة كورونا جديدة في الضفة والقدس في اليوم الأخير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت وزارة الصحة الفلسطينيّة، بعد ظهر اليوم الأربعاء، 419 إصابة كورونا جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين منذ ظهر أمس، و170 حالة تعافٍ، توزعت في: 10 محافظة بيت لحم، 20 محافظة نابلس، 140 محافظة الخليل.

وأشارت إلى أن 17 حالة موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى أنه تم إجراء 3,349 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها، وعدد الحالات النشطة الكلي بلغ 6,619، وعدد حالات التعافي وصل إلى 1,487، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 47.

وعلى صعيد التطورات الميدانية، أعلن محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، صباح اليوم الأربعاء، إغلاق قرية رافات بعد تسجيل 7 إصابات بفيروس. وتقرر إغلاق قرية رافات إغلاقا تاما مع حظر الخروج منها او الدخول إليها.

وأوضح المحافظ أن الإصابات كانت لعائلة خالطت امرأة مصابة تسكن بيتونيا جاءت لزيارة أهلها في رافات. وأشار إلى أن الطواقم تعمل على تحديد خارطة المخالطين للمصابين من أجل فحصهم في الوقت المناسب مع ضرورة التزامهم بالحجر المنزلي.