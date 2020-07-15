الخميس المقبل: الثقافة العربية تطلق معرض الكتاب السنوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تطلق جمعية الثقافة العربيّة، يوم 23 تموز/ يوليو في مدينة حيفا، معرض الكتاب السنوي والذي يستمر لغاية 27 تموز/ يوليو، ابتداءً من العاشرة صباحًا حتّى الساعة 21:00 مساءً.

وأصدرت الجمعية بيانًا في هذه المناسبة قالت فيه إن "المعرض يشمل آلاف الكتب العربيّة الصادرة في فلسطين والعالم العربي، جزء منها يصل للمرة الأولى للداخل الفلسطيني، وتتنوع في مواضيعها، إذ يضم المعرض مئات العناوين المتخصصة في مجالات عدّة: العلوم السياسيّة، علم الاجتماع، التاريخ، الفلسفة والفكر، الإعلام والدراسات الثقافيّة، العلاقات الدوليّة، القضية الفلسطينيّة، دراسات حول إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي، المذكرات، مجلات فكريّة وعلميّة محكّمة، وغيرها".

وأضافت أن "المعرض يضم مئات الكتب الأدبيّة من روايات ودواوين شعر ومجموعات قصصيّة عربيّة وأجنبيّة مُترجمة لأبرز الكتّاب. كما يُخصص المعرض زاوية لأدب الأطفال وأدب اليافعين".

وأوضحت الثقافة العربيّة أن "المعرض سيوفر أمام الجمهور إمكانية طلب الكتب إلكترونيًا وتوصيلها للمنزل عبر البريد، من خلال اختيار الكتب المتوفرة والمعلن عنها في موقع الجمعيّة".

وذكر البيان أن "تنظيم المعرض السنوي يأتي ضمن ظروف خاصّة هذا العام في ظل جائحة فيروس (كوفيد-19)، مع الالتزام بتعليمات الوقاية الصادرة عن وزارة الصحة المُعلن عنها، إذ ارتأت الجمعيّة بضرورة تنظيم معرض للكتاب وتوفير الكتب العربيّة للجمهور، وذلك تشجيعًا للقراءة وممارسة الأنشطة الثقافيّة خاصّة في هذه الظروف التي تشهد حالات من التباعد الاجتماعي أو الحجر المنزلي".

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وقررت جمعيّة الثقافة العربيّة هذا العام تحويل جميع النشاطات الثقافيّة المرافقة للمعرض من ندوات وتوقيع كتب وحوارات وقراءات وعروض موسيقى وأفلام، إلى نشاطات رقميّة سيُعلن عنها خلال الأيّام القادمة، والتي سوف تُبث بشكل مباشر يوميًا عبر صفحة الجمعيّة في "فيسبوك"، وستجمع مجموعة من الكتّاب والباحثين والفنانين.

ودعت جمعيّة الثقافة العربية الجمهور في حيفا وخارجها للمشاركة في هذا المعرض ونشاطاته، خاصّة الطلاب الجامعيين والمهتمين بالأدب والفكر والمعنيين باقتناء كتب أطفال مميزة، لما يحتويه المعرض من مجموعات متنوعة من الكتب الأصلية الواصلة من عدّة عواصم عربيّة في مكانٍ واحد.

يُذكر أن المعرض يُنظّم في مكاتب جمعيّة الثقافة العربيّة في شارع المخلص (يود لامد بيرتس 14) في حيفا.