يافة الناصرة: اقتلاع أشجار زيتون وهدم حظيرة أغنام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هدمت وحدة الهدم القُطرية بحماية من الشرطة، اليوم الأربعاء، حظيرة أغنام، واقتلعت أشجار زيتون لا علاقة لها بالحظيرة، والتي تعود ملكيتها ليوسف خالد غزالين في قرية يافة الناصرة.

وكانت وحدة الهدم القطرية قد أبلغت مالك الحظيرة، وهو مسن يبلغ من العمر 70 عاما، ويعتاش من تربية المواشي، بنيتها هدم الحظيرة.

وقالت زوجة خالد غزالين إن حماها في حالة نفسية صعبة بعد عملية الهدم، وإنه لا يقوى على الكلام.