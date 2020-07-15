رئيس مجلس كفر كنا يدخل الحجر الصحي بعد تواجده قرب مصاب بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس مجلس كفر كنا المحلي، د. يوسف عواودة، عن دخوله للحجر الصحي المنزلي، بحسب تعليمات وزارة الصحة، بعد تواجده بالقرب من مصاب مؤكد بفيروس كورونا.

يوسف عواودة

وقال عواودة: "أُبلغت، اليوم صباحا، إنني كنت بساعات الليل من يوم أمس (الثلاثاء) بمقربة من شخص مصاب بكورونا. عليه، ومن باب الحيطة فقد دخلت إلى حجر صحي وقائي، وسأقوم بإجراء فحص قريبا لمزيد من الاطمئنان. علما أنني بحالة صحية عادية، والحمد لله، ومنذ ساعات ليل أمس ولغاية دخولي للحجر صباح اليوم، لم أكن بتواصل مع أي شخص".

وأضاف أنه "منذ صبيحة اليوم، أقوم بمتابعة جميع مهامي من مكتبي في البيت، وأنا على تواصل مفتوح مع إدارة وموظفي المجلس المحلي، كما أتابع الأعمال مع المؤسسات المختلفة تلفونيا وعبر وسائل التواصل. حفظ الله كفر كنا وأهلها وسائر البلاد".