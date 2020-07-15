سلطنة عمان تسجل 8 وفيات و1679إصابة جديدة بـ"كورونا"

الأربعاء 15 يوليه 2020

أعلنت سلطنة عمان اليوم عن تسجيل 8 حالات وفاة و 1679 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



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و نقلت وكالة الانباء العمانية عن وزارة الصحة ان العدد العدد التراكمي للوفيات بالفيروس في السلطنة بلغ 281 وفاة فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 61247 إصابة وإجمالي حالات الشفاء 39038 .

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية 4613 والحالات المنومة اليوم 89 وإجمالي المنومين 530 وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة 139.