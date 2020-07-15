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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تجدد استهداف الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 يوليه 2020
جددت مليشيات الحوثي الموالية لإيران الإستهداف على الأحياء السكنية في مركز مديرية حيس جنوب الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وأفادت مصادر محلية إن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها من مناطق سيطرتها شمال شرق حيس صوب الأحياء السكنية في مركز المدينة.
وأضافت المصادر أن منازل المواطنين في منطقة بيت مغاري الواقعة غرب حيس تعرضت لقصف بقذائف الهاون من قبل مليشيات الحوثي مما آثار رعب وخوف المدنيين العزل القاطنين في منازلهم لاسيما الأطفال والنساء.
هذا وقد أصيب مواطن ويدعى علي عبده صالح بيش برصاص معدل البيكا في ذات المديرية جراء استهداف الحوثيين للمدينة، في ظل صمت وتغاضي أممي مريب
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