- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قذيفة حوثية تحول منزل مواطن في مدينة التحيتا بالحديدة إلى ركام والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 يوليه 2020
حولت قذيفة حوثية منزل احد المواطنين شرق مدينة التحيتا جنوب الحديدة إلى ركام جراء استهداف المليشيات الحوثية للأحياء السكنية في المدينة.
المواطن سليمان عبيد سالم جهز منزله الواقع شرق المدينة من اجل استقبال وزف عروستة إلى المنزل والعيش معها ، ولكن قذيفة حوثية حالت دون إتمام فرحة سلمان باكمال نصف دينه، حيث سقطت قذيفة حوثية على منزله ودمرته بالكامل فلم يعد بمقدور سليمان العيش مع عروسة في المنزل الذي تحول إلى ركام.
أهالي التحيتا قالوا إن المواطن سليمان قضى حياته في العمل من أجل استكمال بناء منزله والاستقرار مع عروسة وعندما حانت لحظات العيش مع عروسة أتى إجرام المليشيات بقذيفة سقطت على منزله حولته إلى أطلال لتحطم كل أحلامه وأماله.
وأكد الأهالي أن أبناء التحيتا يتعرضون لجرائم إنسانية مستمرة بحقهم من قبل المليشيات الحوثية جراء استهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بشكل يومي.
وتعد هذه الجريمة واحده من الآف الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها مليشيات الإجرام بحق أهالي التحيتا ومحافظة الحديدة منذ انطلاق الهدنة الأممية في العام 2018م.
كانت هذه تفاصيل خبر قذيفة حوثية تحول منزل مواطن في مدينة التحيتا بالحديدة إلى ركام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.