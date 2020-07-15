شكرا لقرائتكم خبر عن صدق أو لا تصدق.. ضابط مزيف يخدم بالجيش السوداني منذ 8 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

ألقت استخبارات الدعم السريع في السودان القبض على مواطن ينتحل صفة نقيب بالقوات المسلحة السودانية، وكان يعمل بإرتكاز تابع للجيش قبالة أحد الكباري بمدينة الخرطوم بكامل الزي والعلامات العسكرية.

وقال مكتب الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع العميد الركن جمال جمعة آدم، في بيان صحفي، إن المتهم انتحل صفة ضابط برتبة نقيب منذ ثمانية أعوام حيث استخرج بطاقة عسكرية في عام 2012 وقام بتجديدها في عام 2018 ويتردد بصورة متكررة على القصر الجمهوري وديوان الحكم الاتحادي.

وأكد جمعة أنه ضبطت بحوزة المذكور إضافه لبطاقته العسكرية بطاقة رئاسة الجمهورية وتصاديق مرور ووقود ورخصة قيادة عسكرية و11 طلقه 9 ملم.