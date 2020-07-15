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ترامب يتراجع عن قرار ترحيل الطلاب الأجانب

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ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارها الذي كان من شأنه منع الطلاب الأجانب في أمريكا، الذين يأخذون دورات عبر الإنترنت فقط، من البقاء في البلاد.

يأتي القرار بعد أكثر من أسبوع بقليل من إعلان إدارة الهجرة والجمارك أن الطلاب الأجانب الذين تحول تعليمهم إلى دورات عبر الإنترنت فقط، بسبب جائحة فيروس ، سيحتاجون إما إلى مغادرة الولايات المتحدة أو إجراء تحويل من الجامعات.

وقال مصدر إن البيت الأبيض الآن يركز على تطبيق القاعدة فقط على الطلاب الجدد، بدلاً من الطلاب الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة. ورفض البيت الأبيض التعليق على السياسة الجارية.

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