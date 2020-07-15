شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتراجع عن قرار ترحيل الطلاب الأجانب والان نبدء بالتفاصيل
يأتي القرار بعد أكثر من أسبوع بقليل من إعلان إدارة الهجرة والجمارك أن الطلاب الأجانب الذين تحول تعليمهم إلى دورات عبر الإنترنت فقط، بسبب جائحة فيروس كورونا، سيحتاجون إما إلى مغادرة الولايات المتحدة أو إجراء تحويل من الجامعات.
وقال مصدر إن البيت الأبيض الآن يركز على تطبيق القاعدة فقط على الطلاب الجدد، بدلاً من الطلاب الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة. ورفض البيت الأبيض التعليق على السياسة الجارية.
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