شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل أعلى وفيات يومية بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم إن البلاد سجلت 87 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية في الوفيات جراء الفيروس ليصل الإجمالي إلى 3797.

وذكر المسؤول بالوزارة أحمد يوريانتو في بيان صحفي أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديدة بلغ 1522 ليرتفع الإجمالي إلى 80094 إصابة.