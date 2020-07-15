أمر ضبط وإحضار لـ"مبارك الدويلة" في تسريبات القذافي

كشفت وسائل إعلام كويتية، الأربعاء، عن أمر ضبط وإحضار بخصوص النائب السابق الإخواني مبارك الدويلة في قضية المؤامرة ضد السعودية.

ووفق صحيفة "الرأي" الكويتية فإن النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار النائب السابق مبارك الدويلة في القضية المعروفة بـ"تسجيلات خيمة القذافي" وذلك بعد تقدم وزارة الداخلية بشكوى رسمية ضده عبر جهاز أمن الدولة .

قصة المؤامرة ضد السعودية ظهرت للعلن، بعد أن نشر المعارض القطري خالد الهيل تسريبا يجمع الدويلة مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ويبحثان فيه سبل إثارة القلاقل ضد السعودية عبر القبائل.

Advertisements

وكما هي عادة الإخوان في توظيف أي أمر لإثارة الفتنة في المنطقة، وكونه لم يستطع إنكار تورطه في التآمر ضد السعودية، حاول توريط بلاده والافتراء على أميره.



وزعم الإخواني الكويتي أن اللقاء كان بعلم حكومة بلاده، وإنه أبلغ أمير البلاد الشيخ صباح الصباح بما دار فيه، قبل أن يتوجه للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكان حينها أميرا لمنطقة الرياض، ويبلغه بخطط القذافي.

غير أن النفي لمزاعم الدويلة تلك، وتكذيب تصريحاته ورد من البلدين، إذ نفى الديوان الأميري الكويتي صحة ما قاله النائب السابق، وهو ما نفاه -أيضا- مدير مكتب الملك سلمان عندما كان أميرا للرياض، عساف بن سالم أبو اثنين.