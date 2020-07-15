أمر ضبط وإحضار لـ"مبارك الدويلة" في تسريبات القذافي

الخليج 365الأربعاء 2020/7/15 04:16 م بتوقيت أبوظبي
كشفت وسائل إعلام كويتية، الأربعاء، عن أمر ضبط وإحضار بخصوص النائب السابق الإخواني مبارك الدويلة في قضية المؤامرة ضد السعودية.
ووفق صحيفة "الرأي" الكويتية فإن النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار النائب السابق مبارك الدويلة في القضية المعروفة بـ"تسجيلات خيمة القذافي" وذلك بعد تقدم وزارة الداخلية بشكوى رسمية ضده عبر جهاز أمن الدولة .
قصة المؤامرة ضد السعودية ظهرت للعلن، بعد أن نشر المعارض القطري خالد الهيل تسريبا يجمع الدويلة مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ويبحثان فيه سبل إثارة القلاقل ضد السعودية عبر القبائل.
وكما هي عادة الإخوان في توظيف أي أمر لإثارة الفتنة في المنطقة، وكونه لم يستطع إنكار تورطه في التآمر ضد السعودية، حاول توريط بلاده والافتراء على أميره.
وزعم الإخواني الكويتي أن اللقاء كان بعلم حكومة بلاده، وإنه أبلغ أمير البلاد الشيخ صباح الصباح بما دار فيه، قبل أن يتوجه للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكان حينها أميرا لمنطقة الرياض، ويبلغه بخطط القذافي.
غير أن النفي لمزاعم الدويلة تلك، وتكذيب تصريحاته ورد من البلدين، إذ نفى الديوان الأميري الكويتي صحة ما قاله النائب السابق، وهو ما نفاه -أيضا- مدير مكتب الملك سلمان عندما كان أميرا للرياض، عساف بن سالم أبو اثنين.
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