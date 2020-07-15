الحدود الأرمينية الأذرية "هادئة" بعد 3 أيام دامية

في تهدئة هي الأولى بعد ثلاثة أيام من المواجهات التي سقط فيها قتلى، ساد الهدوء الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وبين الأحد والثلاثاء، قتل 16 شخصا في معارك على الحدود بين البلدين اللذين يخوضا نزاعا منذ عقود، للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية بجنوب غرب أذربيجان.

لكن المواجهات الأخيرة جرت في منطقة بعيدة عن هذه المنطقة، على الحدود الشمالية بين أذربيجان وأرمينيا.

وفيما يتعلق بالتهدئة الحالية، قال ناطق باسم وزارة الدفاع الأرمينية، إن الوضع "كان هادئا خلال الليل".

Advertisements

وهو ما أكدته وزارة الخارجية التي ذكرت بأن المعارك توقفت منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء.

من جهتها، أوضحت وزارة الدفاع الأذرية أن "الأعمال العسكرية توقفت منتصف الليل".

وساطة بلا حل

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا القوة الإقليمية، قد دعوا الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين إلى وقف إطلاق النار.

ورغم وساطات دولية بدأت قبل نحو ثلاثين عاما، لم يتمكن البلدان من التوصل إلى حل للنزاع حول ناغورني قره باغ.