مالك الحمود الصباح.. المتآمر على الكويت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسريب جديد للمحامي الكويتي مالك الحمود الصباح وهو يتخابر مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ويفتح باب التجنيد للإخوان والحاقدين على الكويت والسعودية. تسريب يثبت تآمر فايز البغيلي ضد السعودية التسريب الجديد يؤكد أن علاقة الشيخ مالك الحمود مع القذافي تعدت عملية التخابر وأنها وصلت إلى التجنيد. حمد بن جاسم.. تناقضات تفضحها تسريبات



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