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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سلطنة عمان تسجل 8 وفيات و1679إصابة جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت سلطنة عمان اليوم عن تسجيل 8 حالات وفاة و 1679 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
و نقلت وكالة الانباء العمانية عن وزارة الصحة ان العدد العدد التراكمي للوفيات بالفيروس في السلطنة بلغ 281 وفاة فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 61247 إصابة وإجمالي حالات الشفاء 39038 .
وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية 4613 والحالات المنومة اليوم 89 وإجمالي المنومين 530 وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة 139.
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