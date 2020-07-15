غرفة دبي تناقش تحديات "كورونا" على ديون الأعمال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي اليوم بالتعاون مع "ذا أوث" - مجلة قانون الشرق الأوسط للشركات وكلداري محامون ومستشارون قانونيون ورشة إلكترونية بعنوان كوفيد-19 والديون التجارية، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف فئات مجتمع الأعمال وصلت إلى 398 مشاركاً.



وأدار الورشة كل من المحامي عبدالله كلداري، من كلداري محامون ومستشارون قانونيون ، ومانيش نارايان، شريك في كلداري محامون ومستشارون قانونيون، حيث استعرضا أمام المشاركين عدداً من الجوانب القانونية الرئيسية المتعلقة باسترداد الديون، مع التركيز على الإجراءات التي ينبغي اتباعها خلال التفاوض على تسوية الديون.

واستعرضت الورشة الإلكترونية الاستراتيجيات التي يمكن للدائنين اعتمادها وتطبيقها لاسترداد ديونهم المستحقة، كما ناقشت خطوات ما قبل اتخاذ القرارات وتطبيق إجراءات التقصي على المدينين، بالإضافة إلى توفير رؤى موثوقة حول التفاوض على التسوية وإعادة جدولة الدفعات والتخطيط لضمانات إضافية.

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وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى أن انتشار كوفيد-19 قد خلق تحديات غير مسبوقة لقطاع الأعمال، وأثر على سيولتها وتدفقاتها النقدية وقدرتها على الصمود، مضيفةً إلى أن هذه التحديات قد ساهمت في ارتفاع حالات التعثر والتأخر في سداد الديون، الأمر الذي سيكون له تداعيات وتأثيرات طويلة المدى على شركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.

ولفتت كاظم إلى أن الورشة الإلكترونية ناقشت أحد أهم مواضيع الساعة، وساهمت إلى حد كبير في تعزيز وعي المشاركين من ممثلي الشركات بكيفية مواجهة التحديات، ووفرت لهم حلولاً ملموسة وتوجيهاً متخصصاً لتخطي هذه التحديات، مؤكدة حرص غرفة دبي على مساعدة القطاع الخاص على مواجهة تأثيرات انتشار كوفيد-19.

وبدوره قال المحامي عبدالله كلداري، من كلداري محامون ومستشارون قانونيون "إن كوفيد-19 قد أثر على كل مجالات الأنشطة الاقتصادية، داعياً الشركات إلى إعادة النظر بإدارة المخاطر القانونية واستمرارية الأعمال واسترداد الديون ضمن استراتيجية مستمرة".

وتحدثت روثي راجان، نائب رئيس تحرير مجلة "ذا أوث ذا اوث- مجلة قانون الشرق الأوسط للشركات " قائلة :" بينما تتعامل المؤسسات والشركات مع التحديات المتعلقة بالسيولة المالية الناتجة عن الوضع الحالي، من المهم أن تعتمد هذه الشركات على منهجية فعالة لاسترداد الديون لضمان مستقبلها. ويسرنا التعاون مع غرفة دبي وكلداري محامون ومستشارون قانونيون في تنظيم هذه الورشة الإلكترونية لمجتمع الأعمال حول الخيارات العملية والاستراتيجيات والجوانب القانونية ذات العلاقة باسترداد ديون الأعمال في دولة الإمارات."

وتنظم غرفة دبي بانتظام العديد من الورش التدريبية والتعريفية التي تهم قطاع الأعمال في الإمارة، وتساهم في تعزيز وعيهم بآخر التطورات والمستجدات القانونية والتشريعية التي تنظم بيئة الأعمال وتساهم بخلق بيئةٍ محفزةٍ لها.