شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف ترشيحات عدد من الأسماء عن قائمة قطاع القاهرة لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر حزبية، أن القائمة الانتخابية للتحالف الوطنى للأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ، عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا تضمنت حسام الخولي، أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، حنا جريس، عن المصري الديمقراطي، محمد شوقي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمستقبل وطن، سلوى حداد، عاطف النمكي، سامح السادات -نجل محمد أنور السادات-، ياسر الهضيبي، حزب الوفد، محمود سامي، المصري الديمقراطي، ريهام عفيفي، عبد السلام الجبالي، طارق عبد العزيز.

كما تضمنت القائمة غير الرسمية حتى الآن كل من محمود بكرى، محمود القط، محمد عزمى، ممثلى عن تنسيقية شباب الأحزاب، عبد الخالق عياد، محمد منظور، نائب رئيس مستقبل وطن، هالة كمال، سامي يوسف، حسين خضير، فريد زهران، إيهاب وهبة، فيما لم تخرج أية بيانات رسمية من حزب مستقبل وطن، الذى يقود التحالف الوطنى للأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ.