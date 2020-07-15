شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: تحالف الاحزاب الانتخابية يحسم قائمة الشيوخ بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت مصادر، إن تحالف الأحزاب الانتخابية سيعقد اجتماعا بعد قليل بحضور عدد من رؤساء وممثلى الأحزاب المنضمين لتحالف للأحزاب لانتخابات مجلس الشيوخ الذى يقوده حزب مستقبل وطن، وذلك للاستقرار على الأسماء النهائية والنسب المتفق عليها بين الجميع بشكل رسمى للقائمة الوطنية الموحدة التى ستخوض انتخابات مجلس الشيوخ .

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وبحسب المصادر، سيتم الانتهاء اليوم من اختيار الأسماء النهائية، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد التقدم بالقوائم الانتخابية للهيئة الوطنية للانتخابات، ومن المتوقع أن يكون من بين الحضور حزب حماة الوطن، حزب الوفد، الحرية، وعدد أخر من ممثلى الأحزاب المنضمه للتحالف الانتخابى.