شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب: لم نعرض على حزب المحافظين الانضمام للتحالف من الأساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مطلع بتحالف الأحزاب الانتخابية القائمة الوطنية من اجل مصر والمنضم إليه عدد من الكيانات السياسية والحزبية أنه لم يتم من قريب أو بعيد طرح انضمام حزب المحافظين للتحالف مؤكدا أن الفكرة لم يتم طرحها من الأساس .



وأضاف المصدر أنه لم تجر أى مفاوضات مع حزب المحافظين فى هذا الشأن حتى اللحظة، وشدد المصدر على أن ما تم تداوله من قبل البعض فى هذا الصدد غير دقيق بالمرة.



وأشار المصدر إلى أن ما تم ترديده خلال الفترة الماضية ربما يدخل في سياق الدعاية الانتخابية المبكرة والتى تقوم بها بعض الأطراف فى سبيل حصد الأصوات فى انتخابات مجلس الشيوخ.



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وشدد المصدر على أن التحالف يمارس عمله بشفافية كاملة، كما يقوم بالإعلان عن كل خطواته وتحركاته بصورة كاملة للرأى العام لأنه يضع نصب عينيه مصالح الوطن العليا، خاصة في ظل التحديات العديدة التي تواجه البلاد في هذه المرحلة الفارقة والتي يزداد فيها حجم المخاطر والتحديات الخارجية بصورة غير مسبوقة، خاصة فيما يتصل بملف سد النهضة والتدخل التركى في ليبيا.

وناشد المصدر جميع العاملين في الحقل السياسى عدم ترديد أي شائعات لا أساس لها من الصحة حول التحالف، داعيا الجميع إلى خوض المعركة السياسية بشرف.