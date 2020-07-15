شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بدعم شركات الأدوية الوطنية ووضع خطة للتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بدعم شركات إنتاج الأدوية الوطنية التابعة للدولة بقطاع الأعمال العام، والعمل علي تطويرها وإعادة هيكلتها، لدعم صناعة الدواء الوطنية وإعادتها لريادتها مرة أخري لتنافس الشركات الأجنبية والخاصة.

وقال أبو الخير، لـ"الخليج 365"، إن شركات الأدوية التابعة للحكومة تحتاج لدعم كبير وخطة شاملة لتطويرها وإعادة هيكلتها، وإدخال كل الوسائل التكنولوجية الحديثة للاستفادة منها ومواكبة التغيرات الحديثة في المجال، متابعا: "دعم الشركات الوطنية واجب حتي تقف علي رجليها من جديد وتكون قادرة علي المنافسة والتحول من الاستيراد إلي التصدير للخارج".

وشدد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، علي ضرورة أن تعمل الحكومة علي منح شركات الأدوية مستحقاتها لديها، والتي تصل لمليارات الجنيهات، وأن يتم توفير كل مقومات ومتطلبات العمل لها. وكان الدكتور على الغمراوى المتحدث باسم هيئة الدواء، أكد أنه تم توجية شركات الأدوية بضرورة زيادة إنتاجها من المستحضرات الدوائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة واستمرار ضخ المستحضرات الدوائية، قائلا: "نسعى إلى الحفاظ على الخطط الإنتاجية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية وكذلك الحفاظ على المخزون الاستراتيجى من المواد الخام بما يلبى احتياجات السوق المحلى، وهو الأمر الذى يتم متابعته والتفتيش المستمر عليه من قبل التفتيش الصيدلى بهيئة الدواء".