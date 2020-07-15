نائب محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير العشوائيات

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:
تفقد الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير عدد من المناطق العشوائية بمدينة الفيوم، للوقوف على سير العمل والتأكد من التزام العاملين بها بالإجراءات الوقائية والاحترازية تجنباً للعدوى بفيروس كورونا.
وأوضحت المحافظة، أن جولة نائب المحافظ التفقدية تأتي لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بـ"الصوفي، والعرضي، والحاكورة، ومساكن حي جنوب، والشيخة شفا، وبطل السلام والصيفية، وعزبة مأمون، وعلواية صاوي، وعزبة جبيلي"، بجانب رفع كفاءة البنية التحتية لعدد من المرافق بتلك المناطق، وتأهيل البنية التحتية والمرافق الخدمية بشتى أنحاء المحافظة.
وأضافت المحافظة، أن تلك الأعمال تأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بين صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، بقيمة 120 مليون جنيه، لتطوير ٦ مناطق عشوائية بمدينة الفيوم.
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