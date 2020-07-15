محافظ الدقهلية يتفقد مشروع إنشاء توسعات كوبري الجامعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، أعمال مشروع التوسعات الجديدة بكوبري الجامعة في المنصورة، وإنشاء مطلع من المشاية السفلية بالمدينة ومنزل في البر الأيسر لنهر النيل، وذلك ضمن مشروع توسعة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة.

ووجه المحافظ مدير عام المرافق بالمحافظة بسرعة العمل مع كافة قطاعات المرافق لإزالة العقبات المتعلقة بالمرافق (مياه، وصرف صحي، وكهرباء وغاز) في المسار الخاص بالمشروع.

كما تفقد المحافظ موقع مقترح لإنشاء كوبري اتجاه واحد خروج من مدينة طلخا إلى المنصورة، لحل مشكلة التكدس شارع صلاح سالم بطلخا.

وزار المحافظ مكتبة مصر العامة بالمنصورة، ووجه بسرعة تنفيذ تطوير على مستوى متميز للحديقة بالمكتبة خلف المسرح الروماني.