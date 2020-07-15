كوريا الجنوبية تُرسل 400 ألف قناع للفلبين وتيمور الشرقية

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن البلاد سترسل 400 ألف قناع وجه إلى الفلبين وتيمور الشرقية، غدًا الخميس، لمساعدة الدولتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا على مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة سترسل 200 ألف

كمامة إلى كل من الفلبين وتيمور الشرقية بطائرة من طراز سي-130.

يُذكر أن الحكومة الكورية الجنوبية، قدمت أدوات تشخيص فيروس كورونا بقيمة 500 ألف دولار إلى الفلبين في شهر أبريل الماضي.

Advertisements

وذكر مسئول حكومي أن الأقنعة التي ستُقدم إلى

تيمور الشرقي، سيتم تسليمها إلى العاملين الطبيين.

وكانت الحكومة قد صرحت في الشهر الماضي بأنها ستقدم الأقنعة وأدوات تشخيص كورونا وغيرها من مواد الإغاثة إلى 65 دولة لمساعدتها على محاربة فيروس كورونا، وطلبت حوالي 110 دول المساعدات الإنسانية من كوريا الجنوبية حتى شهر يونيو الماضي.

كما تعهدت الحكومة الكورية بالمشاركة في جهود المجتمع الدولي للتغلب على الأزمة العالمية من خلال تقديم المساعدات الإنسانية.