هونج كونج تُعيد فرض قيود مشددة للتباعد الاجتماعي

أعادت هونج كونج اليوم الأربعاء، فرض إجراءات مشددة للتباعد الاجتماعي، وأغلقت العديد من المتاجر وجعلت وضع الكمامات والأقنعة الواقية إلزاميا على وسائل النقل العام، وذلك بعد تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات بكورونا المستجد ما يهدد بنسف أشهر من نجاح الجهود في احتواء العدوى.



وكانت المدينة من أولى الأماكن التي انتشر فيها

الفيروس بعد ظهوره في وسط الصين.

لكنها أحرزت نجاحا ملفتا في التصدي للوباء مع تسجيلها أكثر بقليل من 15 ألف إصابة وثماني وفيات ووقف انتقال العدوى محليا نهائيا تقريبا.

لكن في الأسبوعين الماضيين تم تسجيل أكثر من 200 إصابة محلية ويعتقد المسؤولون

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أن الفيروس ينتشر مجددا في المدينة المكتظة البالغ عدد سكانها 7،5 مليون نسمة.

واعتبرت سلطات الصحة الوضع بانه "مقلق جدا" إذ أكثر من 70 بالمئة من الحالات المحلية الأخيرة لم يعرف مصدرها.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.