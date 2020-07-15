الفلبين تُسجل 1392 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بكورونا

سجلت الفلبين، اليوم الأربعاء، 1392 إصابة جديدة بكورونا و 11 حالة وفاة.
وقالت الوزارة في بيان إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 1614 حالة في حين بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 58850 حالة.
وسيقرر الرئيس رودريجو دوتيرتي، ما إذا كان سيبقي على القيود الجزئية المفروضة على العاصمة، والتي ينقضي أجلها اليوم الأربعاء، للحد من تفشي المرض مع وصول بعض المستشفياتإلى الطاقة القصوى لرعاية المرضي.
وفي وقت سابق أعلنت الفلبين، أن إجراءات الإغلاق الصارم للبلاد على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عرقلت سبل وصول خدمة تنظيم الأسرة لشريحة كبيرة من المواطنين، الأمر الذي من الممكن أن يتسبب في أكبر عدد مواليد منذ عقدين.
وقد قالت ناندي سينوك، المديرةالتنفيذية لمؤسسة تنظيم الأسرة في الفلبين، إنه على الرغم من استمرار الموظفين في العمل طوال فترة الإغلاق، ولكن تأثرت جميع الأعمال بشكل سلبي، مشيرة إلى أن المرافق الحكومية لا تزال مفتوحة رسميا، ولكن في الواقع لا يمكن الوصول إلى الخدمات.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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