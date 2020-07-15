المغرب يُسجل 84 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 84 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 16181 حالة.



وذكر بيان لوزارة الصحة المغربية، اليوم، بأن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 908514 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل

حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليصبح إجمالي الوفيات 258 حالة.

كما تم تسجيل 224 حالة شفاء جديدة، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 13666 حالة.

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وفي وقت سابق حرص المغرب على رفع القيود بشكل تدريجي، على غرار باقي دول العالم

التي تعيد فتح الاقتصاد، لكن تطبيق هذا التدرج على الأرض ليس بالأمر السهل، بحسب متابعين.

وبموجب القرارات الصادرة، مؤخرا، تم السماح للمقاهي والمطاعم بأن تفتح أبوابها، لكن شريطة الاقتصار على 50 في المئة فقط من الطاقة الاستيعابية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.