النمسا تُسجل 133 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 133 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 19 ألفًا و154 حالة تعافى منها 17 ألفًا و175 حالة بينما توفى 710 حالات.
وأضاف البيان أنه يتواجد بالمستشفياتللعلاج 96 حالة منهم 10 حالات في العناية المركزة، مشيرًا إلى أن أكثر الإصابات الجديدة سجلت في العاصمة فيينا وبلغت 46 حالة تليها النمسا العليا 30 حالة بينما لم تسجل ولاية فورارلبرج أي إصابات جديدة.
يُذكر أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا دفع الحكومة إلى تقييد حرية السفر إلى دول شرق أوروبا، كما أعادت المحال التجارية ومراكز التسوق ضوابط الالتزام بارتداء الكمامات.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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