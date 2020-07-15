وزير الصحة الليبي يدعو لرفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات سرت والجفرة

طالب سعد عقوب، وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة المتمركزة في شرق البلاد، برفع حالة الطوارئ القصوى بالمؤسسات الطبية في مدينتي سرت والجفرة، ودعا عقوب مديري المرافق الصحية والمستشفيات إلى رفع حالة الطوارئ القصوي بأقسام الإسعاف والطوارئ في سرت ومستشفى ودان والعافية بالجفرة. كما دعا الوزير إلى "وضع خطة لتمديد العمل وفتح المراكز الصحية والعيادات المجمعة لتقديم كافة خدمات الرعاية الصحية الأولية لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية، بعد تأمينها من قبل القوات المسلحة، وذلك وفقا لبرنامج وزارة الصحة الموسع لعام 2020". وفتح المراكز الصحية والعيادات المجمعة لتقديم كافة خدمات الرعاية الصحية الأولية لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية، بعد تأمينها من قبل القوات المسلحة، وذلك وفقا لبرنامج وزارة الصحة الموسع لعام 2020". Advertisements ولفت عقوب إلى أن هذه التوجيهات هي "في إطار سعي الحكومة الليبية لتوفير الدعم وتطوير نظم الطوارئ والخدمات والرعاية الصحية بمحيط مدينة سرت وما جاورها، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية خلف القوات المسلحة". إطار سعي الحكومة الليبية لتوفير الدعم وتطوير نظم الطوارئ والخدمات والرعاية الصحية بمحيط مدينة سرت وما جاورها، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية خلف القوات المسلحة". ورأى الوزير في حكومة شرق ليبيا أن "البلاد تمر بتحديات كبيرة ولابد من تضافر كافة الجهود"، داعيا أصحاب كافة المهن الطبية والطبية المساعدة إلى الالتزام الكامل بالتواجد في أماكن أعمالهم.

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