رئيس حكومة العراق يزور طهران والرياض الأسبوع المقبل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:16 مساءً - مشاركة

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وأعلن قاسم الأعرجي مستشار الأمن الوطني العراقي، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور إيران والسعودية الأسبوع المقبل.

وتهدف الزيارة لإجراء مشاورات إقليمية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاربعاء.

وتسلم قاسم الأعرجي، الثلاثاء، مهامه بشكل رسمي لمستشار الأمن الوطني بدلا من فالح الفياض الذي شغل المنصب لعدة سنوات.

ونقلت وكالة أنباء ”جوان“ الإيرانية الرسمية عن الأعرجي قوله إنه ”متفائل وواثق من أن دول المنطقة ستعمل بشكل إيجابي مع بغداد لتقديم حل للمشاكل القائمة“.

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وبشأن المفاوضات بين واشنطن وبغداد، قال الأعرجي: ”مستشار الأمن القومي الوطني سيلعب دورا رئيسيا في الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة“، مشددا على أن توقيت انسحاب القوات الأمريكية من العراق هو رغبة الحكومة والشعب العراقي.

وكانت مصادر في الخارجية الإيرانية قالت إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيزور العاصمة بغداد يوم الأحد المقبل استجابة لدعوة نظيره العراقي فؤاد حسين، للتشاور مع كبار المسؤولين العراقيين.

وكان مصطفى الكاظمي قد أنهى في مطلع يوليو/ تموز الجاري تكليف فالح الفياض وعين قاسم الأعرجي بدلا منه كما جرى إنهاء مهام الفياض من تسيير شؤون جهاز الأمن الوطني، وتكليف عبد الغني الاسدي بإدارة الجهاز.

والأعرجي هو قيادي في ”منظمة بدر“ وهي جماعة مسلحة مقربة من إيران، كما تقلد الأعرجي مناصب مختلفة آخرها منصب وزير الداخلية.