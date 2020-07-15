كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 15 يوليو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند تسجل قفزة جديدة في أعداد المصابين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في الهند، تسجيل قفزة جديدة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث اكتشفت 29.4 ألف إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 181 ألفا و936 إصابة.

ويذكر أن الهند، تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا (من حيث عدد الإصابات)، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وأشارت السلطات الصحية الهندية، أن عدد الوفيات جراء تفشي الوباء بلغ حتى الآن، 24309 حالة وفاة.

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وكشفت الصحة الهندية، أن حوالي 320 ألف مصاب يتلقون العلاج في المستشفيات، وإن الحالات، التي تماثلت للشفاء من مرض "كوفيد-19" بلغت 592 ألفا.

وكانت الهند، فرضت إجراءات العزل العام مرة أخرى على بنجالورو، مركز التكنولوجيا الحديثة في البلاد، لمدة أسبوع اعتبارا من أمس الثلاثاء، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما يعطل جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد.

وستغلق السلطات مجددا دور العبادة والمواصلات العامة والمكاتب الحكومية وأغلب المتاجر في المساء، وسيلزم السكان منازلهم ولن يُسمح لهم بالخروج سوى للحصول على الاحتياجات الضرورية.