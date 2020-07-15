حيفا: إدانة وسام طه بجريمة قتل يوسف غطاس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدانت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأربعاء، وسام طه (44 عما) من قرية كابول، بجريمة قتل المرحوم يوسف لبيب غطاس (41 عاما) من مدينة حيفا.

وكانت النيابة العامة قد قدمت، يوم 19 كانون الأول/ ديسمبر 2017، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا، ضد شاب من كابول، يسكن في حيفا نسبت إليه "قتل جاره المرحوم يوسف غطاس، حيازة السلاح والتشويش على مجريات التحقيق، وذلك يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017".

كما تقدمت النيابة العامة بطلب تمديد فترة اعتقال المتهم لغاية انتهاء الإجراءات القانونية بحقه، وأشارت إلى أنه "شكلت ضده قاعدة أدلة رغم التشويش على مجريات التحقيق".

ويستدل من لائحة الاتهام أن "جريمة القتل وقعت على خلفية خلاف مادي، مع الإشارة إلى أن المتهم والضحية كانا على معرفة ببعضهما البعض، وكانا يسكنان في البناية ذاتها بحيفا".

يذكر أن جريمة القتل وقعت يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، إذ كان المرحوم داخل سيارته بمحاذاة أحد شواطئ حيفا، وأصيب بجراح حرجة من جراء تعرضه لإطلاق نار، توفي على إثرها بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.