شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: سنحرر العراق من عبودية النفط والان نبدء بالتفاصيل
وقال الكاظمي ، خلال ترؤسه جلسة للحكومة العراقية بمحافظة البصرة إن "السلاح بيد الدولة والموانيء والمنافذ تحت سلطة القانون وليس بيد الفاسدين.
وشدد على موقف حكومته بالسيطرة على المنافذ الحدودية وموانئ العراق البحرية ومحاربة الفاسدين ، مضيقا أن حكومته تعمل على حل الأزمات وتهيئة أرضية ملائمة للانتخابات النزيهة.
وقال إن "الاعتماد على النفط تجربة فاشلة، وأن سبب قلة الأموال في الوقت الحالي هو سوء الإدارة والاعتماد المطلق على سياسة النفط ، ولدينا خطة لإصلاح النظام المالي والإداري للتحرر من عبودية النفط".
كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمي: سنحرر العراق من عبودية النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.