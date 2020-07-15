شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: سنحرر العراق من عبودية النفط والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء أن الاعتماد على النفط تجربة فاشلة ، مشيرا إلى أن لديهم خطة لإصلاح النظام المالي والإداري للتحرر من عبودية النفط.

وقال الكاظمي ، خلال ترؤسه جلسة للحكومة العراقية بمحافظة البصرة إن "السلاح بيد الدولة والموانيء والمنافذ تحت سلطة القانون وليس بيد الفاسدين.

وشدد على موقف حكومته بالسيطرة على المنافذ الحدودية وموانئ العراق البحرية ومحاربة الفاسدين ، مضيقا أن حكومته تعمل على حل الأزمات وتهيئة أرضية ملائمة للانتخابات النزيهة.

وقال إن "الاعتماد على النفط تجربة فاشلة، وأن سبب قلة الأموال في الوقت الحالي هو سوء الإدارة والاعتماد المطلق على سياسة النفط ، ولدينا خطة لإصلاح النظام المالي والإداري للتحرر من عبودية النفط".