



واضاف طه، أن "هذا التصرف المشين والسيء بحق مدرس وفي مثل هذه الحالة رغم معاناته بفقدان زوجته، فضلا عن تسريب الصور الى مواقع التواصل ووسائل الإعلام أثار حفيظة الشارع الكركوكي ولا يمكن السكوت عنه". وقال رئيس القائمة في كركوك النائب ريبوار طه في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المدرس على ملاك مديرية تربية محافظة كركوك (محمد كريم فقي) توفيت زوجته جراء اصابتها بفايروس كورونا في مستشفى كركوك العام وتم تقييده من قبل الشرطة بسرير زوجته المتوفية بعد مشادة كلامية".واضاف طه، أن "هذا التصرف المشين والسيء بحق مدرس وفي مثل هذه الحالة رغم معاناته بفقدان زوجته، فضلا عن تسريب الصور الى مواقع التواصل ووسائل الإعلام أثار حفيظة الشارع الكركوكي ولا يمكن السكوت عنه". وتابع، "اننا نطالب وزير الداخلية عثمان الغانمي بفتح تحقيق في الحادث ومحاسبة الجهة المسؤولة عن هذا التصرف غير الاخلاقي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نواب يدعون وزير الداخلية للتحقيق في حادثة تقييد مدرس بسرير زوجته المتوفية بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.