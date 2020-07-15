أمانة بغداد: منع تقطيع أرض زراعية جنوبي العاصمة.. (صور)

أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء، عن منع تقطيع أرض زراعية تبلغ مساحتها أكثر من 6 دوانم جنوبي العاصمة. وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكاتها في بلدية الرشيد وباسناد حراسات وامن امانة بغداد، أزالت سياج من ( الجينكو ) وضع حول أرض زراعية تقدر مساحتها باكثر من 6 دوانم مجاور معمل الغاز ( المحلة ٨٧٣ شهداء البياع ) جنوب بغداد بغية تقطيعها وبيعها كقطع سكنية مخالفة لتصميم العاصمة لتقوم كوادر الامانة بازالة السياج بالكامل وحماية الارض".

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